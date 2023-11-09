Yabancı 5 hafta sonra borsada alıma geçti

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 3 Kasım haftasında 85,7 milyon dolar hisse alışı yaptı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 27,2 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, DİBS (Teminat) alımları 439,3 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senetleri satışları ise 1,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 28,84 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 28 milyar 838,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 86,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 186,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 744,7 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 56,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.