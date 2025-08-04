Yabancı bankadan Türkiye için 'enflasyon' ve 'faiz' tahmini

Hollanda'nın en büyük bankası konumundaki ING'nin bugün yayımlanan enflasyon raporuyla ilgili değerlendirme notunda, temmuz ayında enflasyon göstergelerinin, hükümet tarafından dayatılan fiyat artışlarının ve otomatik vergi ayarlamalarının etkilerini yansıttığı hatırlatılarak, "Ancak, bu etkilerin kısa ömürlü olması ve temel enflasyon eğiliminin önümüzdeki dönemde düşmeye devam etmesi bekleniyor" denildi.

ING, "Yılın geri kalanında döviz kurlarında, ücretlerde, düzenlenmiş fiyatlarda veya emtia piyasalarında öngörülemeyen bir aksama yaşanmaması halinde, yıllık enflasyon oranının 2025 yılı sonuna kadar yüzde 30'un altına inmesini bekliyoruz. Bu görünüm göz önüne alındığında, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin projeksiyonumuz yüzde 35 seviyesinde bulunuyor" değerlendirmesi yaptı.