Türkiye’de yabancıların kanuni olarak çalışabilmesi adına çalışma izni alması gereklidir. 2025 senesinde de bu izinlerin verilme aşaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Peki Yabancı çalışma izni başvurusu nasıl yapılır? 2025 yabancılar için çalışma izni nasıl alınır? İşte tüm detaylar:

Yabancılara Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yabancı çalışma izni başvurusu, hem yabancı çalışan hem de işveren tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Türkiye’de yaşayan yabancılar, e-Devlet kapısından ya da sistemde kayıtlı işveren vasıtasıyla başvuru işlemini yapabiliyor. Yurtdışında yaşayan yabancı uyruklular ise, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları üzerinden çalışma vizesi başvurusu gerçekleştiriyor.

Başvuru için geçerli bir ikamet izni, iş sözleşmesi, pasaport fotokopisi, biyometrik fotoğraf ve işverenin ticaret sicil kayıtları gereklidir. Başvurular çoğunlukla 1 ay içinde neticeleniyor. Kabul edilen izinler bir sene süreyle geçerlidir ve daha sonra uzatma başvurusu yapılabilir.

2025 Yabancılar İçin Çalışma İzni Nasıl Alınır?

2025 yılında yabancılar için çalışma izni almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı yeni düzenlemeler bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dijital sistemleri güçlendirerek başvuru sürecini tamamen çevrimiçi hale getirdi. Başvurular, https://www.calismaizni.gov.tr/ adresinden yapılabiliyor.

Çalışma izni alacak yabancıların çalışacağı işyerinde, en az 5 Türk vatandaşı istihdam edilmesi şartı 2025 itibarıyla bazı sektörlerde esnetildi. Özellikle teknoloji, sağlık, turizm ve yatırım teşvikli bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler için “5 Türk şartı” zorunluluğu tamamen kaldırılmasa da, bakanlık onayıyla istisna uygulanabiliyor.

2025 yılı itibarıyla çalışma izni harç bedeli 6.320 TL olarak tespit edildi. Harç ücretine ilsveten kart bedeli de ödeniyor.

Özetle, 2025 senesinde Türkiye’de yabancı çalışma izni almak için dijital sistem aracılığyla kolay ve süratli bir aşama sunuluyor. Belgelerin tam şekilde hazırlanması, Türk istihdam gerekliliklerinin denetlenmesi ve başvuru süresinin düzgün takip edilmesi, onay alma şansını yükseltiyor.