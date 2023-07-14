“Yabancı çobanlar organize olup belli ücretin altında çalışmıyorlar”

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticilerin prim borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek, yüksek primler yüzünden SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısının 1 milyondan 500 bine gerilediğine dikkat çekti. Yüksek primlerin önümüzdeki dönemde de ödenemeyeceğini belirten Bayraktar, kayıt dışılığın artacağını, mevcut kayıtlı çiftçi sayısının da daha aşağı ineceği uyarısında bulundu.

Diğer sigortalılar 7 bin 200 gün, 20 yıl prim ödeyerek emekli olmasına rağmen, üreticilerin 25 yıl 9 bin prim günüyle emekli olabildiğine vurgu yapan Bayraktar, “Bu hakkaniyetsizlik giderilmeli, prim ödeme gün sayısı düşürülmelidir. SGK primleri daha makul ve ödenebilir seviyeye çekilmelidir. Muafiyet belgesi ile gelirinin düşük olduğunu belgeleyerek prim ödemesini durduran çiftçilerimizin muafiyette geçen süreleri borçlandırılmalıdır” diye konuştu.

Tarım BAĞ-KUR primi durdurulan çiftçilerin yapılandırma kapsamına alınması gerektiğinin altını çizen Şemsi Bayraktar, “Üreticilerimizin emeklilik başvuruları sırasında ortaya çıkan usul eksikliklerinden dolayı Ziraat Odalarına uygulanan idari para cezalarına af getirilmelidir. Çiftçilerimizin bu konudaki kayıplarının telafisi sağlanmalıdır” dedi.

“Yerli çoban bulunmuyor, yabancıların maaşı da 20 bin liraya çıktı”

Yerli çoban bulmakta zorlanan üreticilerin çoban ihtiyaçlarını yabancı işçilerden karşıladığını belirten Bayraktar, “Artık asgari ücrete çalışan yabancı çoban ve tarım işçisi de kalmadı. Yabancı uyruklu çobanların maaşları da 20 bin liraya kadar yükseldi. Hatta bu fiyata çalışmayanlarda var. Yabancı çobanların aldıkları maaşın yanı sıra yeme, içme, giyim, barınma vb. gibi ekstra masrafları da karşılanıyor” diye konuştu.

Aynı bölgede çalışan yabancı çobanların organize olarak üreticilerden yüksek fiyat talep ettiğini belirten Şemsi Bayraktar, “İstedikleri ücret verilmezse çalışmayacaklarını söylüyorlar. Sorun bununla da bitmiyor. Bir işletmede belirli bir süre çalıştıktan sonra şehirde başka daha iyi bir iş imkânı bulduklarında işi bırakarak şehirlere gidiyorlar. Üreticilerimiz ise bu kişileri uzun süre çalıştıramadıkları için yeni çoban aramak zorunda kalıyor ve mağdur oluyorlar. Bu durumdan rahatsız olan üreticilerimiz sorunun çözülmesini bekliyor” ifadelerini kullandı.

Bu yüzden gençleri tarıma yönlendirecek teşvikler yanı sıra SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini belirten Bayraktar, “Bu maliyetlerle yabancılar değil, gençlerimiz çalışmalıdır. Geldiğimiz bu durumda gençleri tarımda tutmaktan başka çaremiz yoktur” dedi.