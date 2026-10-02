Yabancı dijital konaklama faaliyetleri, komisyona geliyor

CANAN SAKARYA / ANKARA

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 6 Ekim Salı günü Yabancı Dijital Konaklama Platformu Kanun Teklifi'ni görüşmek için toplanacak. Türkiye'deki faaliyetleri 2017'de mahkeme kararıyla durdurulan Booking.com'un dönüşünün önünü açacak 10 maddelik teklif ile yabancı platformların Türkiye'deki faaliyet koşulları, yükümlülükleri ve yaptırımları düzenleniyor. Platformlar, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alacak; başka işletme veya izin belgesi aranmayacak. İki yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek belge için 5 milyon lira ödenecek. Her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak tutarı Cumhurbaşkanı iki katına çıkarabilecek veya yarısına indirebilecek. İzin belgesinin geçerlilik süresi 2 yıl olacak ve devredilemeyecek. İzin belgesi alabilmek için dijital hizmet vergisi mükellefi olunması, vergi dairelerine borcunun bulunmaması, yurt içinde tebligata esas bir irtibat adresi ve sorumlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya bir tüzel kişinin gösterilmesi, sorumlu gerçek veya tüzel kişiler için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresinin bildirilmesi, belge ücretinin yatırılmış olması gerekecek.

KDV hariç tutar üzerinden hesap

Yabancı dijital konaklama platformları tarafından hizmete konu satış bedeli üzerinden alınacak tutar her ne ad altında olursa olsun yüzde 17'yi geçemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden aldıkları tutar, katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacak. Ülke yararına aykırı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı faaliyetlerde bulunulması halinde izin belgesi iptal edilecek. İzin belgesi iptal edilen yabancı dijital konaklama platformları 6 ay süreyle yeni belge talebinde bulunamayacak. Teklifle, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na ilişkin Kanun'daki turizm payına yönelik de düzenleme yapılıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yabancı dijital konaklama platformlarından on binde 7.5 oranında turizm payı alacak. Bu payın hesabında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.