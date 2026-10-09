Yabancı, fon kriziyle tahvilden 1 milyar dolar çıkardı

ŞEBNEM TURHAN

18 Eylül ile biten haftada zirvesine ulaşan fon kriziyle beraber geçen üç haftada devlet tahvillerinde 1 milyar 8 milyon dolar, özel sektör tahvillerinde ise 826 milyon dolarlık net satış yaptı yabancı yatırımcı. Böylece devlet ve özel sektör tahvillerinden üç haftalık çıkış 1.8 milyar doları aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre 2 Ekim ile biten haftada yabancı yatırımcı TL varlıkların hepsinde net satış gerçekleştirdi. Hisse senedinde net 189.9 milyon dolar, devlet tahvillerinde 484.7 milyon dolar, özel sektör tahvillerinde ise 60 milyon dolarlık satış yaptı yabancı yatırımcı. Hisse senedinde son üç haftanın iki haftası satış bir haftası alım yapsa da toplamda yatırım fonu kriziyle birlikte yabancının net TL pozisyonu 1.77 milyar dolar satış yönünde gerçekleşti. Hisse senedi piyasasında bu hafta da yaşanan düşüş hareketi uzmanlara yabancının çıkışının sürdüğünün de işareti. Gelecek hafta TCMB verisinde bu haftalık kayıp da ortaya çıkacak.

Yabancı para mevduatı 3 haftada 5.22 milyar dolar arttı

Yabancı TL varlıklardan çıkış yaparken yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı da artış trendini sürdürüyor. TCMB haftalık para ve banka verilerine göre 2 Ekim ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak toplamda 861 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış 423 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 428 milyon dolar yükseldi. Son üç haftadır yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında artış gerçekleşiyor ve TCMB verilerine göre bu artış parite etkisinden arındırılmış olarak 5.22 milyar dolara ulaştı. En yüklü artış 18 Eylül ile biten haftada yaşandı. Bu arada TCMB rezervlerindeki düşüş altıncı haftaya taşındı. 2 Ekim haftasında TCMB toplam rezervleri geçen hafta 167.4 milyar dolara geldi. Önceki hafta 171,2 milyar dolar seviyesindeydi. TCMB'nin net rezervleri geçen hafta 53.8 milyar dolar olarak kaydedildi. Net rezervler önceki hafta 53.4 milyar dolar idi. Swap hariç net rezervler ise 39.9 milyar dolardan 37.9 milyar dolara indi.