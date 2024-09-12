Yabancı hem hisse hem tahvil sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Eylül haftasında 50,6 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Yabancıların yıl başından bu yana hissede toplam net hisse satışları 1 milyar 950 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 863,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 0,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 652,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 32,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 35 milyar 201,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 39 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 606,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 466,8 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 339,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.