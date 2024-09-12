  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Yabancı hem hisse hem tahvil sattı
Takip Et

Yabancı hem hisse hem tahvil sattı

Yurt dışı yerleşikler hissede satışa devam ederken, tahvilde de satış yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yabancı hem hisse hem tahvil sattı
Takip Et

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Eylül haftasında 50,6 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Yabancıların yıl başından bu yana hissede toplam net hisse satışları 1 milyar 950 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 863,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 0,2 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 652,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 32,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Stoklar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 35 milyar 201,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 39 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 606,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 466,8 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 339,4 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürdüKKM ve katılma hesaplarında gerileme sürdüEkonomi

 

Ekonomi
Konutta talep deprem riski düşük bölgelere kaymaya başladı
Konutta talep deprem riski düşük bölgelere kaymaya başladı
TCMB rezervlerinde azalış sürdü: 3 haftada 6 milyar doları aştı
TCMB rezervlerinde azalış sürdü: 6 milyar doları aştı
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürdü
KKM ve katılma hesaplarında gerileme sürdü
Enflasyon ve büyüme aynı patikada yürüyebilir mi?
Enflasyon ve büyüme aynı patikada yürüyebilir mi?
Erzincan’da öğrenci servisi ücretleri belli oldu
Erzincan’da öğrenci servisi ücretleri belli oldu
OECD: G20 ülkelerinde ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yatay seyretti
OECD: G20 ülkelerinde ekonomik büyüme yılın ikinci çeyreğinde yatay seyretti