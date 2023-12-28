Yabancı hisse alım serisini 8. haftaya taşıdı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Aralık haftasında 139,9 milyon dolar hisse alışı yaptı. Böylece yurt dışında yerleşiklerin hisse alımları sekinci haftada da devam etmiş oldu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları ise 33,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 0,3 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları 1,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisselerin piyasa değeri 30,435 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 435,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 672,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 696,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 691,1 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 61,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.