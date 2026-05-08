Yabancı hisse ve tahvilde 3 haft a sonra sattı

ŞEBNEM TURHAN

TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar özellikle devlet tahvillerinde savaşın başladığı 28 Şubat’tan ateşkesin ilan edildiği 10 Nisan haftasına kadar aralıksız net satıcı olurken hisse senedi tarafında ise 27 Nisan’da alım yapmış ardından yine satışçı olmuştu. 10 Nisan haftasından geçen haftaya kadar ise yabancı yatırımcı hem hissede hem de devlet tahvillerine yeniden giriş yaptı. Geçen hafta ise alım tersine döndü. Böylece yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana hisse senedine net girişi 2.23 milyar dolara inerken, devlet tahvillerindeki net satışı ise 1.43 milyar dolara yükseldi. Yabancının yılbaşından bu yana tahvil ve hissedeki net girişi ise 801.5 milyon dolara geriledi. Özel sektör tahvillerinde ise yabancının yılbaşından bu yana girişi 968.9 milyon dolar ile 1 milyar dolar sınırına yaklaştı. Son 1 yıllık süre zarfında yabancılar 4 milyar 851,2 milyon dolarlık hisse senedi, 7 milyar 259,1 milyon dolarlık DİBS ve 1 milyar 333,5 milyon dolar özel sektör tahvilleri alımı ile menkul kıymet piyasasına 13 milyar 443,7 milyon dolar yabancı girişi oldu.

Toplam rezervlerde 5.6 milyar dolar gerileme

Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 30 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 569 milyon dolar azalarak 165 milyar 483 milyon dolar oldu. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre 30 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 351 milyon dolar azalışla 56 milyar 600 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Nisan’da 60 milyar 951 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 218 milyon dolar azalışla 110 milyar 101 milyon dolardan 108 milyar 883 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 30 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 569 milyon dolar azalışla 171 milyar 52 milyon dolardan 165 milyar 483 milyon dolara geriledi. TCMB net uluslararası rezervleri aynı hafta 554 milyon dolar geriledi ve 53 milyar 676 milyon dolara indi. Swap hariç net rezerv de 36.4 milyar dolardan 36.3 milyar dolara indi.

Tüzel kişilerin döviz mevduatında sert düşüş

Merkez Bankası haftalık para ve banka verileri 30 Nisan haftasında yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 382 milyon dolar geriledi. Bu gerilemenin en büyük sebebi tüzel kişilerin Euro cinsi yabancı para mevduatındaki sert çözülme oldu. Verilere göre 30 Nisan ile biten haftada tüzel kişilerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 995 milyon dolar azaldı, bunun 1 milyar 546 milyon doları Euro cinsi yabancı para mevduatındaki azalmadan kaynaklandı. Gerçek kişilerin yabancı para mevduatı da geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 387 milyon dolar geriledi.