Yabancı, hissede rekor satış yaptı

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre 5 Haziran ile biten haftada yabancı sadece hisseden değil TL devlet tahvilleri ve özel sektör tahvillerinde भी net satışçı oldu.

Savaş boyu satış 8.6 milyar doları aştı

TCMB verilerine göre geçen hafta hissede yaptığı 856.88 milyon dolar, devlet tahvillerindeki 279.57 milyon dolar ve özel sektör tahvillerindeki 261.13 milyon dolar ile haftalık TL varlıklardan net çıkışı 1.4 milyar dolara dayandı. Yılbaşından bu yana hissede bu sert çıkışa karşın 915.63 milyon dolar net girişi olan yabancı yatırımcının devlet tahvillerinde 1 milyar 992 milyon dolar net satışı, özel sektör tahvillerinde ise 750 milyon dolar net girişi devam etti. Yabancının bu yıl TL varlıklardan net çıkışı ise 326.45 milyon dolara ulaştı. Savaşın başlamasından bu yana da hisse senedinden net 1 milyar 498,4 milyon dolar, devlet tahvillerinde 6 milyar 586,18 milyon dolar ve özel sektör tahvillerinde ise 550.24 milyon dolar net satış yaptı yabancı yatırımcı. Böylece savaş boyunca yabancının TL varlıklarda net çıkışı 8 milyar 634,82 milyon dolara dayandı.

Döviz mevduatında 1.66 milyar dolar düşüş

Yabancı yatırımcı TL varlıklardan çıkarken TCMB haftalık para ve banka istatistikleri yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının gerilediğine işaret etti. Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 659 milyon dolar geriledi. Bayram haftasında döviz mevduatları artmıştı. Gerçek kişilerin yabancı para mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 476 milyon dolar, tüzel kişilerin yabancı para mevduatı da parite etkisinden arındırılmış 1 milyar 83 milyon dolar azaldı. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı mevduat hesapları geçen hafta 1.3 milyon lira azalarak 311,2 milyon liraya geriledi. Verilere göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Haziran itibarıyla 126 milyar 737 milyon lira artarak 25 trilyon 927 milyar 476 milyon liradan 26 trilyon 54 milyar 213 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 75 milyar 397 milyon lira artarak 29 trilyon 558 milyar 376 milyon liradan 29 trilyon 633 milyar 774 milyon liraya yükseldi.

Brüt döviz rezervleri 54 milyar 254 milyon dolara ulaştı

TCMB rezervleri de geçen hafta artış gösteri. Verilere göre toplam rezervler, 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 20 milyon dolar artarak 54 milyar 254 milyon dolara çıktı. Bu dönemde altın rezervleri ise 822 milyon dolar azalarak 105 milyar 992 milyon dolardan 105 milyar 170 milyon dolara indi.