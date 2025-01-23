Yabancı iki haftadır hisse satıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 17 Ocak haftasında 67,2 milyon dolar net hisse satışı yaptı. Yabancı aynı hafta, DİBS (Kesin Alım) net alımları 1 milyar 239,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 25,3 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 1 milyar 489,4 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 9,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 33,36 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 360,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 898,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 553,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 11 milyar 43,9 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 450,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.