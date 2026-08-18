Yabancı konaklama platformlarına 10 kata kadar ceza öngörülüyor

CANAN SAKARYA / ANKARA

AK Parti tarafından Meclise sunulan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ile yabancı dijital konaklama platformlarına, getirilen yükümlülüklere uymamaları durumunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanacak yaptırım ve cezalar da belirleniyor. Seyahat Acentaları Kanunu kapsamında işletme belgesine sahip seyahat acentaları aracılığı ile sunulması zorunlu hizmetler ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş işletmeler aracılığıyla sunulması gereken araç kiralama hizmetlerinin yetki veya işletme belgesine sahip olmayan işletmeler aracılığı ile gerçekleştirilmesi durumunda 200 bin lira idari para cezası verilecek.

Gerekirse belge iptaline kadar gidecek

Yabancı dijital konaklama platformları izin belgesine esas bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirmemesi halinde 200 bin lira idari para cezası verilecek. Aykırılığın giderilmesi için 15 gün süre verilecek. Aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi veya aynı takvim yılı içerisinde ikinci defa tespiti halinde idari para cezası yüzde 50 artırılarak uygulanacak. Aykırılığın aynı takvim yılı içerisinde üçüncü defa tespiti durumunda bir daha süre verilmeden izin belgesi iptal edilecek.

Haksız alınan bedele ağır ceza

Platformların değişiklikleri belirtilen süre içerisinde Bakanlığa bildirmemesi veya Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde göndermemesi halinde 200 bin lira idari para cezası verilecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının, herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hallerde faaliyete konu hizmeti verenden bedel alınmamasına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde ise haksız olarak alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası verilecek.

Eksik hizmete en az 50 bin TL para cezası

Müşteriye verilmesi taahhüt edilen hizmetin eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi halinde her bir sözleşme başına 50 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Yabancı dijital konaklama platformlarınca hizmete konu satış bedeli üzerinden alınacak tutarın yüzde 17'yi geçtiğinin tespiti halinde haksız olarak alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası verilecek.

Aykırılığın, aynı takvim yılı içerisinde ikinci defa tespiti halinde idari para cezası yüzde 50 artırılarak uygulanacak, aynı zaman diliminde 3'üncü defa tespiti halinde izin belgesi iptal edilecek. Yabancı dijital konaklama platformları, Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanmadığı durumlarda 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ülke yararına aykırı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı faaliyetlerde bulunulması halinde izin belgesi iptal edilecek.