Yabancı kuruluşlar uyardı: Cari açık kontrol altında ama döviz riski yükseliyor

BBVA Research ve ING Global, Türkiye'de bugün açıklanan cari işlemler dengesi verilerini değerlendirdi.

ING Global değerlendirmesinde, "Türkiye'nin eylül ayına ilişkin cari işlemler dengesi, tahminlerle uyumlu bir seyir izlerken, bu dengenin oluşmasında sermaye işlemleri hesabının önemli bir rol oynadığı gözlemlendi. Ancak detaylara inildiğinde, dış ticaret açığının geçen yıla göre artış göstermesi dikkat çekti" denildi.

ING Global önümüzdeki dönemde ise, yurt içi talepteki zayıflık ve küresel ticaret gerilimlerinin cari dengenin seyrini etkileyecek temel faktörler olmasının beklendiğini kaydetti.

Hanehalkı finansal varlıkları GSYH'ya oranla geriledi

BBVA Research raporuna göre, Türkiye'de hanehalkı finansal varlıkları ikinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) oranına göre gerileme kaydetti. Diğer yandan, net kısa döviz pozisyonunun yükselmesi, ülkenin olası şoklara karşı kırılganlığını artırdığı belirtiliyor.

Raporda detaylandırılan verilere göre, hanehalkı finansal varlıkları ilk çeyrekteki yüzde 39,6 seviyesinden ikinci çeyrekte GSYH'nin yüzde 38,7'sine geriledi. Mevduat, hanehalkının finansal varlıklarındaki ana unsuru oluşturmaya devam ederken, net kısa döviz pozisyonu 185 milyar dolar ile 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak kırılganlık risklerini artırdı.

Değerlendirmede, "Kamu borcunun GSYH'ye oranı düşük kalmaya devam ederken, bankacılık sektöründe toptan dolar cinsi fonlama payı artış gösteriyor. Buna karşılık, borçlulukta TL payının yükselmesi ile vadeler uzuyor" ifadeleri de yer aldı.