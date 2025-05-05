Yabancı kurumlar enflasyon sonrası gözünü TCMB’ye dikti!

Nisan ayı enflasyon verisi sonrası yabancı kurumlar da değerlendirmelerini yayımladı.

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar’ın yayımladığı notta, “TCMB’nin rezervlerindeki azalma ve enflasyonun kontrol altına alınmasında arzu edilenden daha yavaş ilerleme kaydedilmesi, Banka’nın mevcut reel döviz kuru bazlı dezenflasyon stratejisini zorluyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, “Nisan ayındaki PPK toplantısından bu yana ortalama fonlama oranının yüzde 48’in üzerinde seyretmesi nedeniyle, para politikasına aşırı bağımlılığın çıktı maliyetinin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz” denilirken, yakın vadede bir faiz indirimi kadar, yılın geri kalanında ortalama fonlama oranının yüzde 48 civarında (hatta daha yüksek) tutulması da zor görünüyor.

Faiz indirimi yaza kaldı

Ortaya çıkan tabloda, Türkiye’de dezenflasyon yolculuğunun karmaşık olduğuna işaret edilirken, para, maliye ve gelirler politikalarını birleştiren daha kapsamlı bir yaklaşımın gerekliliği vurgulandı. Rezervlerle ilgili olarak da "Bu karmaşık arka plan göz önünde bulundurulduğunda, TCMB’nin üçüncü çeyrekte rezerv pozisyonuna ve dolarizasyonun hızına bağlı olarak ölçülü (doğrudan) bir gevşeme uygulama adımı atma olasılığı olabileceğine inanıyoruz” denildi.

ING: Haziran ayında bir faiz indirimini göz ardı etmiyoruz

ING Global de Türkiye'nin nisan ayı enflasyonu için yayımladığı raporunda, "TCMB halihazırda bankaları ağırlıklı olarak üst banttan fonlarken ve ON faizini yüzde 49'a yakın tutarken, fonlama kompozisyonunun 1 haftalık repo ihalelerine doğru değişmesi ve bunun sonucunda efektif fonlama faizinin politika faizine doğru düşmesi, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin kanıt sağlayacaktır. Haziran ayında bir faiz indirimini göz ardı etmiyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

"Döviz sepetinde mart ve nisan aylarında sırasıyla aylık yüzde 6,5 ve yüzde 3,9'luk artışlar, önceki aylara kıyasla hızlanma göstermiş ve döviz kurlarından fiyatlara geçişkenliğin son zamanlarda daha belirgin olduğuna işaret etmişti. Ancak, yıllık bazda TL artışı yüzde 23'ün altında kalarak nispeten düşük seyretmiş ve maliyet baskılarının sınırlandığını ima etmiştir" diyen ING, "Bu durum, Türk lirası (TL) cinsinden ithalat fiyatlarının daha olumlu seyretmesine ve nisan ayındaki büyük düşüş göz önüne alındığında emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesine katkıda bulunmuştur. Çekirdek enflasyon (TÜFE-C) aylık bazda yüzde 3,3 artarak yıllık oranı yüzde 37,1'e düşürmüştür" değerlendirmesini yaptı.

“Enflasyon tahminleri hafif yukarı yönlü revize edilebilir”

ING, "TÜİK tarafından yayınlanacak olan ve TCMB tarafından ana eğilimleri ölçmek amacıyla yakından takip edilen mevsimsellikten arındırılmış verilerin ön değerlendirmesine göre, mart ayında manşet ve çekirdek rakamlarda görülen ivmelenme Nisan ayında da devam ederken, çekirdekteki artış hızı daha belirgin olmuştur" dedi.

ING raporunda şu değerlendirmeler yapıldı:

"TCMB, 19 Haziran'daki PPK toplantısı öncesinde 22 Mayıs'ta enflasyon raporunu açıklayacak. Rapor, TCMB'nin görünümüne ilişkin daha fazla bilgi sunacak ve gelecekteki politika yönelimleri hakkında ipucu verecek olsa da ilk rapordan bu yana yaşanan son gelişmeler nedeniyle enflasyon tahminlerinde hafif bir yukarı yönlü revizyon görebiliriz. TCMB halihazırda bankaları ağırlıklı olarak üst banttan fonlarken ve ON faizini yüzde 49'a yakın tutarken, fonlama kompozisyonunun 1 haftalık repo ihalelerine doğru değişmesi ve bunun sonucunda efektif fonlama faizinin politika faizine doğru düşmesi, faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin kanıt sağlayacaktır.

Piyasa istikrarı ve rezerv birikiminin geri dönmesi koşuluyla, politika faizinin yaklaşık 8 puan (politika faizine kıyasla) ve 11 puan (mevcut fonlama maliyeti dikkate alınırsa) olduğu ve yıllık enflasyondaki düşüşle birlikte farkın daha da açılacağı göz önüne alındığında, haziran ayında bir faiz indirimini göz ardı etmiyoruz."