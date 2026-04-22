Yabancı kurumlar TCMB’nin faiz kararını nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini sabit tutma kararı, küresel belirsizliklerin ve iç talepteki yavaşlama sinyallerinin gölgesinde “temkinli” yaklaşımının sürdüğüne işaret etti.

Yabancı kurumlar, kararın arkasında hem rezervlerdeki toparlanma hem de büyüme tarafındaki kırılganlıkların etkili olduğuna dikkat çekerken, TCMB’nin mevcut duruşuyla manevra alanını korumayı tercih ettiğini vurguladı. Analistler, kısa vadede sıkılaşma ihtiyacının sınırlı görüldüğünü ancak jeopolitik gelişmeler ve enflasyon görünümüne bağlı olarak politika patikasında hızlı değişim ihtimalinin masada kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

“Temkinli duruş sürdü”

ING Global'e göre, TCMB politika faizini %37'de sabit tutarak enflasyon risklerine karşı temkinli kalmayı sürdürdü.

ING, kararın iki ana nedene dayandığını belirtti. İlki, İran'da ateşkes sonrası rezervlerde görülen toparlanma. Kuruma göre TCMB, Nisan ayında yaklaşık 20 milyar dolar rezerv biriktirerek Mart'taki yaklaşık 50 milyar dolarlık döviz satışının bir kısmını geri aldı. Bu çerçevede brüt rezervler 20 Nisan itibarıyla 175 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 38,6 milyar dolara yükseldi. İkinci neden ise ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri ve büyümeye ilişkin endişeler oldu.

ING, kararın TCMB'nin politika esnekliğini korumayı tercih ettiğine işaret ettiğini, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak efektif faizlerde daha erken gevşeme alanı bırakıldığını vurguladı.

Genel olarak kararın ilave sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulmadığı ve politika duruşunda normalleşmeye yönelim olduğu mesajını verdiğini belirten ING, kısa vadede TCMB'nin fonlama maliyetini politika faizine yaklaştırıp yaklaştırmama konusunda “bekle-gör” yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti.

“TCMB piyasaya net bir mesaj verdi”

Citi Gelişen Piyasalar Stratejisti Luis Costa, “TCMB'nin kararı tahminlerimizle uyumluydu” derken, bankanın doğru nedenlerle temkinli olduğunu da vurguladı.

Costa BloombergHT’ye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“TCMB elindeki tüm araçları kullanıyor. TCMB piyasaya net bir mesaj verdi, piyasalar da bunu aldı, atılan adımlarla piyasaya verilen nakit de geri gelecektir. TCMB'nin mevcut pozisyonu, önceki pozisyona göre daha iyi, son 12-18 ayda nakit biriktirebildi. Dolar/TL'de baskı var ama kötüye gidiş beklemiyorum. Mevcut mesaj olumlu ama temkinli gidiş sürüyor.”

"Savaş sürerse TCMB faizi yüzde 40'a çıkarabilir"

Nomura Kıdemli Türkiye Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, CNBC-e’ye yaptığı değerlendirmede TCMB’nin faiz kararının beklentileri karşıladığını belirtirken, kararın mevcut faiz seviyelerinin önceki dönemde zaten yükselmiş olduğu dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

TCMB metinlerinde veri odaklı bir yaklaşımın öne çıktığını vurgulayan İmamoğlu, metinde de vurgulanan ekonomik aktivitede belirgin bir yavaşlama sinyali alındığını dile getirdi.

İmamoğlu, 14 Mayıs’ta yayımlanacak Enflasyon Raporu’nda 2-3 puanlık yukarı yönlü revizyon beklediklerini açıklarken, politika çerçevesinde üst bandın yüzde 21 seviyesinden yüzde 24-25 aralığına çekilebileceğini öngördüklerini açıkladı.

2026’da faiz indirimi olur mu?

İmamoğlu, nisan ve mayıs aylarındaki enflasyon verilerinin ardından haziran ve sonrası için faiz patikasının daha netleşeceğini ifade ederken, olumlu senaryoda TCMB’nin ilk adım olarak haftalık repo ihalelerine yeniden başlayabileceğini belirtti. Faiz indirimlerinin ise bu adımın ardından gündeme gelebileceğine işaret etti.

Yıl sonu politika faizi beklentilerinin iyi senaryoda yüzde 31-32, olumsuz senaryoda ise yüzde 33-34 aralığında olduğunu belirten İmamoğlu, “Savaş, haziran toplantısına kadar devam ederse ve petrol fiyatları yukarı revize olursa, öncelikle politika faizinin yüzde 40'a çekilmesini bekleriz" dedi ve beklentilerini de şu şekilde sıraladı:

“Makro tahminler tarafında nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Enerji fiyatlarının enflasyona katkısının yaklaşık 90 baz puan olacağını hesaplıyoruz. Kur tarafında yıl sonu beklentisi 50 TL’ye revize edildi, cari açık tahmini 50-55 milyar dolar aralığında korundu. Türkiye için büyüme beklentimize yüzde 3,6’dan yüzde 3,0’e revize edilirken, yıl sonu enflasyonunun iyi senaryoda yüzde 25,5, olumsuz senaryoda ise yüzde 27-28 bandında gerçekleşmesini öngörüyoruz.”