Yabancı kurumlardan euro/dolar tahminlerine aşağı yönlü revizyon

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ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşu, yüksek ABD tahvil faizleri, Avrupa'daki siyasi ve mali riskler ile enerji fiyatlarındaki yükseliş euroyu baskılarken, bazı yabancı kurumlar euro/dolar paritesine ilişkin tahminlerini aşağı çekti.

Matriks Haber'in 8 Eylül-8 Ekim 2026 döneminde 14 yabancı kurum raporundan yaptığı derlemeye göre, rakamsal tahminde bulunan 5 kurumun 2026 yıl sonu EUR/USD hedefleri 1,12-1,16 arasında değişti. Medyan 1,14, ortalama ise 1,138 olarak hesaplandı.

Yıl sonu tahminlerinde 1,12-1,16 aralığı öne çıktı

Karşılaştırılabilir tahminlerde Morgan Stanley ve MUFG 1,12, BNP Paribas 1,14, Bank of America 1,15 ve ING ise 1,16 öngördü.

ING, 21 Eylül'de 1,16 yıl sonu hedefini korudu. Fed ve ECB'nin yıl sonuna kadar birer faiz artırımı daha yapmasını bekleyen ING, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'in daha şahin fiyatlanmasının euro için aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

MUFG, ekim başında 2026'nın dördüncü çeyreğine ilişkin tahminini 1,18'den 1,12'ye indirdi. Banka, revizyonla ilgili yorumunda yüksek ABD faizleri, enerji şoku ve Fransa'daki siyasi ve mali risklere dikkat çekti.

Morgan Stanley, yıl sonu EUR/USD tahminini 1,12'ye çekti. Kurum, doları destekleyen gelişmeler olarak güçlü ABD verileri, yüksek enerji fiyatları ve daha şahin Fed görünümü gibi faktörleri sıraladı. BNP Paribas 1,14, Bank of America ise 1,15 yıl sonu hedefi açıkladı.

Euro üzerindeki kısa vadeli baskı devam ediyor

Rabobank, EUR/USD için 3 aylık tahminini 1,13'e, 12 aylık tahminini 1,12'ye düşürürken, UBS yaklaşık 1,1475 seviyesinden 1,17 hedefli uzun pozisyon önerdi. Bu tahminler farklı vadeleri kapsadığı için medyan hesabına dahil edilmedi.

Commerzbank ve Standard Chartered, Fransa'nın mali görünümüne ilişkin kaygıların euro üzerindeki baskıyı artırdığına işaret ederken, Standard Chartered 1,1161'in altına inilmesi halinde 1,1100 seviyesinin gündeme gelebileceğini değerlendirdi.

SMBC Nikko Securities, ECB'nin ilave faiz artışı beklentilerinin zayıflaması halinde euroda daha fazla değer kaybı görülebileceğine dikkat çekti. Bank J. Safra Sarasin ise son düşüşün bir miktar daha sürebileceğini ancak aşırı değer kaybının geçici olacağını tahmin etti.

Fed ve ECB politikaları paritenin seyrinde belirleyici olabilir

Kurumlar, kısa vadede yüksek ABD faizleri, Fed'in şahin duruşu, enerji maliyetleri ve Avrupa'daki mali ve siyasi riskleri euro üzerinde baskı unsurları olarak niteledi. ECB'nin ek faiz artırımları ve ABD'nin uzun vadeli mali sorunları ise euroyu destekleyebilecek faktörler arasında gösterildi.

Haberde ING, Bank of America, MUFG, Morgan Stanley, BNP Paribas, Rabobank, UBS, Deutsche Bank, HSBC, Commerzbank, Standard Chartered, SMBC Nikko Securities, Bank J. Safra Sarasin ve RBC BlueBay Asset Management olmak üzere toplam 14 yabancı kurumun 8 Eylül-8 Ekim dönemindeki EUR/USD tahmin ve değerlendirmelerine yer verildi.