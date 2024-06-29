Yabancı kurumlardan Merkez Bankası'nın faiz kararına yorum: Faiz indirimi ne zaman yapılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmeme kararı sonrası aralarında Goldman Sachs ve JPMorgan’ın da bulunduğu bazı kurumlar yayımladıkları raporlarda beklentilerini paylaştı.

Goldman Sachs

Merkez Bankası'nın beklentilerine paralel olarak faizi değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttuğunu belirten kurum analistleri, “Yılın 3. çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince enflasyon beklentilerinin de hızlı biçimde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 36’ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de 3. çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Barclays

Merkez Bankası'nın bildirisinde şahin tonlamayı sürdürdüğü belirtilen raporda erken indirim olasılığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

“TCMB beklendiği gibi politika faizini yüzde 50’de tuttu. Faizlerin 2025’in Ocak ayına kadar bu seviyede kalmasını bekliyoruz ancak dezenflasyon süreci beklediğimizden daha güçlü olursa 2024’ün son çeyreğinde de erken bir indirim görebiliriz.”

Morgan Stanley

ABD'li finans devi Morgan Stanley ise faiz kararı değerlendirmesinde “Bankanın faizleri değiştirmeme kararı ve şahin tondaki iletişim, uzun süre sıkı para politikası duruşu beklentimizi destekliyor. Politika faizinin yıl sonuna kadar bu seviyede kalmasını ve faiz indirimlerinin 2025’in ilk çeyreğinde başlamasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

JPMorgan

JPMorgan ise faiz kararı hakkında “TCMB faizi beklendiği gibi yüzde 50’de bırakırken enflasyonda yukarı yönlü riskler olursa sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini korudu. 2024 sonu için politika faizi beklentimizi yüzde 45 olarak koruyoruz. Kasım ve Aralık aylarında TCMB’den faiz indirimi bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.