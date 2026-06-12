Yabancı kurumlardan TCMB analizi: Faiz artışı ihtimali zayıf

Uluslararası finans devleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından açıklanan dünkü faiz kararı sonrası değerlendirmelerini ve öngörülerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde, bankanın resmi politika faizi yerine yan enstrümanları kullanarak gerçekleştirdiği örtülü sıkılaşma adımlarına ve iç talep dinamiklerine dikkat çekildi.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından kaleme alınan raporda, TCMB'nin faiz artırımına gitme ihtimalinin düşük bir senaryo olduğu ifade edildi.

Kurum analistleri, yeni bir faiz adımı için piyasada olağanüstü bir dengesizliğin oluşması gerektiğine işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artışı gelmesi, ancak çok ciddi bir dolarizasyon baskısının oluşmasıyla tetiklenebilir. Şu an için bu riskin düşük olduğunu öngördüğümüzden, bir hafta vadeli repo faiz oranının yıl sonuna kadar değiştirilmeyerek sabit bırakılmasını bekliyoruz."

“Fiili sıkılaşma uygulanıyor”

JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik ise Merkez Bankası'nın yayımladığı metindeki tona vurgu yaptı. Bankanın karar metninde "güvercin bir ton" benimsediğini belirten Akçelik; ikinci çeyrekte iç talebin zayıf seyrini sürdürmesine ve mayıs ayında çekirdek enflasyonda yaşanan düşüşe yapılan vurguların, faiz artırım bariyerinin "belirgin şekilde yüksek" olduğuna delalet ettiğini ifade etti.

Raporda ayrıca, Merkez Bankası’nın Orta Doğu'daki savaşın başlangıcından bu yana doğrudan bir faiz artışından kaçındığı, ancak fonlamayı yüzde 37 olan haftalık repo yerine yüzde 40 seviyesindeki daha yüksek maliyetli gecelik borç verme oranına kaydırarak fiilen bir sıkılaştırma uyguladığı hatırlatıldı.

JPMorgan, Orta Doğu’daki çatışmaların çözüme kavuşmasının ardından politika yapıcıların yeniden ana gösterge olan haftalık repo faizini fonlama merkezi haline getirmesini bekliyor.