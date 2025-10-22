Yabancı kurumların Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarın (23 Ekim Perşembe) 14:00’te faiz kararını açıklayacak. Karar, son aylarda düşüş hızı yavaşlayarak Eylül 2025’te de 16 ayın ardından sınırlı da olsa yeniden yükseliş gösteren bir enflasyon verisinin ardından geldiği için kritik görülüyor.

Eylül 2025’te TÜİK TÜFE verisi aylık bazda yüzde 3,23 artış gösterirken, yıllık bazda da yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşmişti. TCMB’nin ağustos ayında yaptığı 2025-III Enflasyon Raporu sunumuna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında bulunuyor. Yıl sonu ara hedef de yüzde 24 seviyesinde olarak açıklanmıştı.

TCMB, ocak ayında 250 baz puan indirimle başladığı 2025 yılında yaptığı 5 toplantıda, faizde farklı düzenlemeler yapmıştı. 20 Mart’ta yaptığı ara toplantıdaki düzenlemeler haricinde, Ocak ve Mart toplantılarında 250’şer baz puanlık indirimler yapılırken, Nisan PPK toplantısından 350 baz puanlık artırım kararı çıkmıştı. Temmuz ve Eylül’de de yeniden indirime giden TCMB, iki ayda toplamda 550 baz puan faiz indirimiyle geçen ay, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirmişti.

Yurt içinde faiz beklentileri

Yurt içinde yapılan anketlerde AA Finans’ın verilerine göre 22 ekonomistin PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Yabancılar ne bekliyor?

Yabancı kurumların beklentileri de bu ortamda öne çıkıyor. Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi devler de TCMB’den 100 baz puanlık bir indirim bekliyor.

Societe Generale, Morgan Stanley ING ve Citi gibi yatırım kurumları da 150 baz puanlık bir indirimle politika faizinin yüzde 39 seviyesine ineceğini öngörüyor.

Capital Economics ise 250 baz puan gibi önemli bir faiz indirimi beklediğini açıklamıştı.