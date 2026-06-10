Yabancı kurumların TCMB faiz beklentileri ikiye ayrıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarın Haziran 2026 Para Politikası Toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı öncesinde piyasalarda beklentiler öne çıkıyor. Özellikle yabancı kuruluşların beklentilerini art arda açıklıyor.

Politika faizi yüzde 37 seviyesinde bulunurken, son iki ayda enflasyon yükseliş seyrine geçerek yüzde 32,61 seviyesine çıktı. ABD-İran savaşında da jeopolitik gerilimlerin dalgalı seyrinin sürmesi, petrol fiyatlarındaki oynaklığı artırırken politika faizine yönelik tahminlerde de iki farklı görüşe yol açtı.

Faizlerin sabit kalmasını bekleyenler

Morgan Stanley, Standard Chartered, HSBC, Citi, Deutsche Bank, ING Global, Goldman Sachs ve Bank of America (BofA), TCMB’nin bu ay faiz oranında değişikliğe gitmeyeceğini ve yüzde 37 olan seviyeyi koruyacağını öngördüğünü açıkladı.

Morgan Stanley, yayımladığı raporda yıl sonunda son çeyrekte bir gevşeme öngörürken, BofA da faizlerin sabit kalabileceğini ancak 300 baz puanlık bir artırımın da sürpriz olmayacağı görüşünü iletti.

Faiz artışı bekleyenler

Piyasadaki genel beklenti faizlerin sabit tutulacağı yönünde olsa da tüm kurumlar aynı görüşü savunmuyor.

JPMorgan, Capital Economics ve BBVA, TCMB'nin enflasyonla mücadele kapsamında ilave sıkılaşmaya gideceğini değerlendirerek politika faizinin yüzde 40'a yükseltileceğini tahmin etti.

Mayısta pas geçmişti

Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37 seviyesine çekmişti. Banka, daha sonra yapılan mart ve nisan toplantılarında ise faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek “bekle-gör” politikasını sürdürmüş, mayıs ayında da takvime göre toplantı yapmamıştı.

Karar yarın saat 14.00'te açıklanacak

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı yarın saat 14.00'te açıklanacak. Kararın sabit kalması beklentileri öne çıkarken, PPK’nın bu yönde karar alması halinde de metinde yer alacak ifadeler yakından izlenecek. Özellikle son iki aydır yükseliş seyrinde olan enflasyon görünümü ve para politikasının geleceğine ilişkin kullanılacak ifadeler, piyasalarda yön belirleyici olarak görülecek.