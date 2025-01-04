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Merkez Bankası duyurdu: Yabancı para kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1’e indirirken, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdı.

AA
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Merkez Bankası duyurdu: Yabancı para kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirildi
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TCMB tarafından makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruda, Bankanın kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.

Yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırı, yüzde 1'e indirildi

Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1’e indirildiği aktarılan açıklamada, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdığı bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca KOBİ’lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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