Yabancı plakalı araçlar için düzenleme! Geçiş ücretleri ve cezalar gümrük kapılarında tahsil edilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülmesi planlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yabancı plakalı araçların, özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçişleri sonrasında ödemedikleri ücretler ve cezalar tahsil edilmeden Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmeyecek.

Geçiş ücretleri ve cezaları ödemeyen çıkış yapamayacak

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinden derlenen bilgilere göre, yabancı plakalı araçların özel şirketlerce işletilen otoyol geçiş ücretlerini ödemeden sınırdan geçişlerinin engellenmesi amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

Teklife göre, yabancı plakalı araçlar, özel otoyollardaki geçiş ücretleri ve trafik cezalarını ödemeden Türkiye'yi terk edemeyecek.

Ödeme yapmadıkları belirlendi

Yabancı plakalı araçların, yasal düzenleme olmadığı için özel şirketler tarafından işletilen otoyolları kullandıktan sonra geçiş ücretlerini ödemeden Türkiye'yi terk ettikleri belirlendi.

Türkiye'de sabit adresleri bulunmayan bu araçların, ödenmeyen özel otoyol geçiş ücretleri ve para cezalarına ilişkin genel hükümlere göre tahsilat işleminin yapılmasının, ücretler ödenmeden ülkeyi terk etmelerine izin verilmesinin kötüye kullanıldığı tespit edildi.

Özel şirketlerce işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araç sayısında artış yaşanmasının ardından TBMM Başkanlığına sunulan teklifle, Karayolları Taşıma Kanunu'nun 30'uncu maddesinde değişikliğe gidilecek.

Gümrük kapılarında tahsil edilecek

Böylece Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollardan geçiş sonrasında ücret ödenmemesi halinde ülkeyi terk etmelerine izin verilmeyen yabancı plakalı araçlar için özel şirketlerce işletilen otoyollardaki geçiş ücretlerini ve para cezalarını ödememeleri halinde de benzer uygulamaya geçilecek.

Yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek.

Tahsil edilen tutarların yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40'ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar Genel Müdürlüğe aktarılacak.