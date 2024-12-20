Yabancı tahvil sattı, hisse aldı

İSTANBUL / EKONOMİ

Yabancı yatırımcılar bu yıl devlet iç borçlanma senetlerinde güçlü alımlarla dikkat çekerken Merkez Bankası’nın faiz indirim sinyali verdiği kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından geçen iki haftada tahvilde net satıcı oldu. Merkez Bankası verilerine göre 13 Aralık ile biten hafta itibariyle yabancı yatırımcı tahvilde 243 milyon dolarlık net satış yaptı, 6 Aralık ile biten haftadaki satışı 102.3 milyon dolar seviyesindeydi. Bu yıl boyunca ise yabancının tahvilde net alımı 16 milyar doları aşarken hisse senedinde ise Nisan 2024’ten bu yana en güçlü alımını geçen hafta gerçekleştirdi. Verilere göre geçen hafta yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasına 318.7 milyon dolarlık net giriş yaptı.

Verilere göre geçen hafta toplam portföyde, 74.19 milyon dolarlık net alış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 2 milyar 422,78 milyon dolar satış yaptılar. Yabancılar 2023 yılında hisse senetlerinde 1 milyar 389 milyon dolar net alış, 2022 yılında ise 4 milyar 36 milyon dolar net satış gerçekleştirmişti. 2024 yılbaşından bu yana DİBS tarafında 16 milyar 22,63mn dolar, özel sektör tahvillerinde ise 385.07 milyon USD net alım yaptı.

KKM hesapları 1 trilyon 169,5 milyar lira

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre kur korumalı mevduat hesapları geçen hafta 15 milyar 160 milyon lira azalarak 1 trilyon 169 milyar 517 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,30’u oldu.

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 374 milyon dolar artış gösterdi. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 352 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin mevduatları 1 milyar 762 milyon dolarlık artış yaşadı.

Swap hariç rezervler 50 milyar dolar

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre ise Merkez Bankası rezervleri 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Merkez Bankası toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar arttı. Verilere göre, 13 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 164 milyon dolar artışla 98 milyar 175 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Aralık’ta 95 milyar 11 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 928 milyon dolar artışla 64 milyar 379 milyon dolardan 65 milyar 307 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 92 milyon dolar artışla 159 milyar 390 milyon dolardan 163 milyar 482 milyon dolara çıktı.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 13 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 412.87 milyon dolar artış ile 65 milyar 486.43 milyon dolara yükseldi, swap hariç rezervler geçen hafta 50 milyar dolara yükseldi bir önceki hafta 48.3 milyar dolar seviyesindeydi.