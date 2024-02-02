Yabancı turist 2023'te yüzde 63 daha fazla harcadı

Mastercard, yabancı turistlerin 2023’te Türkiye’deki harcama verilerini açıkladı. Mastercard ve Maestro logolu yurt dışı kartlarının Türkiye’de ve seçilmiş diğer ülkelerde gerçekleştirilen POS harcamalarına göre hazırlanan rapor kapsamında 2022 ve 2023 yıllarının 12 aylık dönemleri karşılaştırıldı.

Türkiye’de yabancı menşeli kartlarla yapılan işlemlerde, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla adet bazında yüzde 12, ciro bazında ise yüzde 63’lük bir büyüme görüldü. Turist sayısındaki yıllık büyüme ise yüzde 15 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kartlı turizm harcaması işlem hacminde ve işlem sayısında lokomotif ödeme yöntemi banka kartı (debit) oldu. Ciro bazlı kart tipi kırılımı ise yüzde 57 banka kartı ve yüzde 43 kredi kartı olarak gerçekleşti. İşlem adedi bazında ise yüzde 67 banka kartı ve yüzde 33 kredi kartı kullanıldı.

Harcama Türkiye'nin batısında yoğunlaştı

Kartlı turizm harcaması işlemlerinde geçen yıla kıyasla market harcamalarının artış trendi devam ederken, yabancıların Antalya’da yaptığı harcamaların büyüme hızı diğer illerin önüne geçti. Kartlı turizim harcaması işlemlerşnde şehir bazlı ciro dağılım sırasıyla yüzde 46 İstanbul, yüzde 20 Antalya, yüzde 9 Muğla, yüzde 4 İzmir, yüzde 2 Aydın ve yüzde 19 diğer iller şeklinde oldu.

15 Sektör bazlı ciro dağılımı ise mücevherat/duty free/deri ürünler yüzde 20, yüzde 17 giyim, yüzde otel, yüzde 12 restoran, yüzde 8 market ve yüzde 27 diğerleri olarak izlendi.

Turistler Antalya ve Muğla'da en çok otel harcaması yaptı

Yabancıların en çok harcama yaptığı beş şehirden biri olan Muğla’da yabancılar en çok otel harcamaları yaparken diğer illerdeki lokomotif mücevherat/duty free/deri ürünleri oldu.

Türkiye’de harcama yapılan bireysel yabancı kartların ülke bazlı dağılımı ele alındığında, İngiltere menşeli kartlar ciroda zirvedeki yerini korudu.

Ciro bazlı yıllık en büyük beş ülke sırasıyla yüzde 46 İngiltere, yüzde 19 Almanya, yüzde 13 Amerika, yüzde 5 Hollanda ve yüzde 5 Suudi Arabistan oldu.

Bu ülkelerin 2023 yılında 2022 yılına kıyasla yıllık büyüme oranları ise İngiltere yüzde 35, Almanya, yüzde 17 Amerika, yüzde 8 Hollanda ve yüzde 33 Suudi Arabistan oldu.