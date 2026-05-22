Yabancı turist sayısında yüzde 10'a yakın düşüş!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı Nisan ayına ilişkin yabancı ziyaretçi verilerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre, Nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,44 azalarak 3 milyon 532 bin 505 oldu.

Nisan ayında yabancı ziyaretçilerin en yoğun giriş yaptığı sınır kapılarına göre iller sıralamasında İstanbul, yüzde 41,72 pay ile 1 milyon 473 bin 718 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. İstanbul'u yüzde 25,99 ile 918 bin 164 ziyaretçiyle Antalya, yüzde 9,34 ile 330 bin 25 ziyaretçiyle Edirne, yüzde 4,59 ile 161 bin 967 ziyaretçiyle Muğla ve yüzde 3,03 ile 107 bin 12 ziyaretçiyle Artvin izledi.

Ocak-Nisan döneminin geneline bakıldığında ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,08 azalarak 10 milyon 369 bin 762 olarak gerçekleştiği bildirildi.

Ocak-Nisan döneminde de en fazla ziyaretçi alan il yüzde 51,47 pay ile 5 milyon 337 bin 365 ziyaretçiyle İstanbul oldu. Sıralamada İstanbul'u yüzde 15,69 ile 1 milyon 626 bin 881 ziyaretçiyle Antalya, yüzde 10,29 ile 1 milyon 67 bin 150 ziyaretçiyle Edirne, yüzde 3,86 ile 399 bin 944 ziyaretçiyle Artvin ve yüzde 2,43 ile 252 bin 68 ziyaretçiyle İzmir takip etti.