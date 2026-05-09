Yabancı turist Türkiye’de daha az harcıyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen hesaplamalara göre, hem yabancıların Türkiye’de yaptığı kartlı harcamalarda hem de Türkiye’deki yerleşiklerin yurt dışı harcamalarında dikkat çekici bir seyir izleniyor.

Verilere göre yabancı kartların Türkiye’de işlem başına harcama tutarı dolar bazında son yıllarda gerilerken, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki kartlı harcamaları ise TL bazında rekor seviyelere çıktı.

2017-2026 dönemini kapsayan verilere göre, yabancı kartlardan Türkiye’de yapılan harcamalarda işlem başına harcama tutarı 2020-2021 dönemindeki zirvelerin ardından belirgin düşüş gösterdi. Hem TL hem de dolar bazında gerileyen harcamalar dikkat çekti.

2021’de 280 dolar seviyesini aşan işlem başı harcama tutarı, 2026 itibarıyla yaklaşık 60 dolar bandının altına kadar geriledi. Yabancı kredi kartlarında da benzer şekilde işlem başına harcama tutarı 88 dolar seviyelerine indi.

Buna karşın yabancıların harcamaları TL bazında yükseliyor. Yabancı kartların Türkiye’deki işlem başına harcamaları TL bazında özellikle kur etkisiyle tarihi yüksek seviyelerde kalırken, son dönemde ivme kaybı dikkat çekti.

Yerli turistin yurt dışı harcamaları

Diğer yandan yerli kartların yurt dışı kullanımlarında farklı bir tablo ortaya çıktı. Yerli kredi kartlarının yurt dışındaki işlem başına harcama tutarı dolar bazında 2017’de 50 doların üzerindeyken, pandemi dönemindeki dip seviyelerin ardından 2026 itibarıyla 35-40 dolar bandına çıksa da 2018’de kurdaki yükselişlerin ardından gerilediği seviyelere kadar yükseldi. Banka kartlarında ise rakam 2020 pandemi döneminde bu yana yatay bir seyirle 10-12 dolar seviyelerinde kaldı.

TL bazında ise sert yükseliş yaşandı. Yerli kredi kartlarının yurt dışındaki işlem başına harcama tutarı 2021 sonrası hızla artarak 2026’da 1.600 TL seviyesine yaklaştı. Banka kartlarında da işlem başına tutar 500 TL sınırına ulaştı.

Veriler, kur hareketleri ve enflasyonun kartlı harcama davranışlarını önemli ölçüde değiştirdiğine işaret ederken; dolar bazında daha düşük hacimlere rağmen TL bazında rekor seviyelerin oluştuğunu gösteriyor. Özellikle son yıllarda yurt dışı harcamalarda kredi kartı kullanımının banka kartlarına göre çok daha hızlı arttığı görülüyor.