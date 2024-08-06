Yabancı turistin alışveriş iştahı kesildi

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Türkiye’ye gelen turist sayısı ve gelirinde yaşanan yüksek artışların aksine, söz konusu turistlerin perakende harcaması ilk yarıda hayal kırıklığına yol açtı. Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye alışveriş için geldiklerini beyan eden yabancı sayısı yüzde 8 gerilerken, toplam kartlı alışveriş harcamasından aldıkları pay da yüzde 5,3’ten yüzde 3,8’e geriledi.

Son dönemde yüksek enflasyon oranları nedeni ile Türkiye’nin yurtdışından daha pahalı hale gelmesi, yerlinin yanı sıra yabancı turistin de alışveriş iştahının kesilmesine yol açtı. Bu yılın ilk yarısında her ne kadar Türkiye’ye gelen turist sayısı ve toplam turizm geliri artsa da, bunun perakende sektörüne etkisi aynı oranda gerçekleşmedi ve aksi yönde hareket etti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre bu yılın ilk yarısında yerli ve yabancı kredi kartlarının alışveriş için yurtiçi kullanımı yüzde 109 artış ile 6 trilyon 248 milyar TL’ye çıkarken aynı dönem içinde yabancı kredi kartları ile yapılan harcamaların toplam harcama içinden aldığı pay, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3’ten yüzde 3,8’e geriledi. Bu dönemde yerli ve yabancı kredi kartları ile yapılan alışverişin tutarı yüzde 121 artışla 5 trilyon 745 milyar TL’ye çıkarken, yabancı kredi kartları ile yapılan alışverişin tutarı ise yalnızca yüzde 61 artışla 136 milyar TL’den 220 milyar TL’ye çıktı. Bir başka değişle yabancı kredi kartı ile ilk yarıda yapılan alışveriş tutarında yaşanan artış oranı toplamda yaşanan artış oranının yarısında kaldı.

Alışverişe gelenlerin sayısı yüzde 8 azaldı

Rakamlar turizm istatistiklerine de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ilk yarı turizm verilerine göre de geliş nedeni ile olarak alışverişi beyan eden yabancı turistlerin sayısı, bu yıl ilk yarıda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşüşle 1 milyon 736 bine geriledi. Söz konusu rakam ile alışveriş için gelen turistlerin toplam turist sayısı içindeki payı da bir önceki çeyreğe göre 9,6’dan 5,4’e düştü. Yine toplam turizm geliri, ikinci çeyrekte yüzde 11,8 artarken turistlerin perakende harcaması olarak nitelendirilebilecek yeme-içme, ayakkabı-giyim eşyası ve hediyelik eşya harcaması da toplam artış oranının altında kaldı ve yüzde 9,4 artışla 7,5 milyar dolardan 8,2 milyar dolara çıktı. Bu dönemde yabancı turistler yeme içme harcaması 4,7 milyar dolar, giyecek ve ayakkabı harcaması 2,6 milyar dolar ve hediyelik eşya harcaması da 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yerlinin yurtdışı kredi kartı harcaması

180 milyar TL’yi aştı Yine BKM verilerine göre yerlilerin yurtdışı harcamasında da önemli oranda artış yaşandı. Söz konusu verilere göre yerli kredi kartları ile yurtdışında yapılan alışverişin tutarı yüzde 112 artışla 180 milyar TL’yi aşarken, yine toplam harcama içinden aldığı pay da yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Yurtdışından 94 milyar TL’lik online alışveriş

Yine son dönemde Çinli online pazar yeri Temu ile yıldızı parlayan ve kısıtlamaların gündeme geldiği online alışverişte de artış yaşandı. BKM verilerine göre yerli kredi kartları ile yurtdışına online yapılan harcama tutarı yüzde 95 artışla 48 milyar TL’den 94 milyar TL’ye çıktı. aynı dönem zarfında yabancı kartlar ile Türkiye’ye yapılan online harcama tutarı ise yüzde 84 artışla 42,3 milyar TL’den 78 milyar TL’ye yükseldi.

Gurbetçi de ayağını kesti

Sadece yabancı turist değil, salgın sonrası alışveriş için Türkiye’yi tercih eden gurbetçiler de yüksek fiyatlar nedeni ile Türkiye’den ayağını kesti. TÜİK verilerine göre 2022’de 70 bin 849, 2023’ün ilk yarısında ise 136 bin 499 gurbetçi vatandaş alışveriş için Türkiye’ye gelirken, söz konusu rakam bu yılın aynı döneminde 63 bine kadar geriledi.