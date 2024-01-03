Yabancı turistler ödemelerini kartla yapmayı tercih ediyor

Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması'nı paylaştı. Araştırma, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin tercih ve harcama alışkanlıklarına dair önemli iç görüler sunuyor.

Buna göre, Türkiye en çok Almanya, İngiltere, ABD ve Orta Doğu ülkelerinden seyahat edenler için cazip bir destinasyon olma özelliği taşıyor. Her 10 yabancı turistten 4’ünün 12 ay içinde Türkiye'ye yeniden gelmeyi planladığını ortaya koyan araştırmada, lezzetli yemekler yüzde 54, bütçe dostu olma özelliği yüzde 42 ve cazip alışveriş imkanları yüzde 41 ile Türkiye'yi çekici kılan ana nedenler arasında yer alırken, Türkiye’yi özellikle çocuklu ailelerin tercih ediyor.

Turistlerin yüzde 57’si ödemelerini kartla yapmayı tercih ediyor. Turistlerin kart kullanımını tercih etmedeki başlıca sebepleri; kart kabulünün yaygınlığı, ATM’lerde geçerliliği ve kişisel tercihe bağlı olarak kart kullanmaları şeklinde sıralanıyor. Kart kullananların yüzde 83’ü ödemelerini temassız yapmayı tercih ediyor.

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler seyahat başına ortalama 2 bin 900 dolar harcıyor. Seyahat başına en yüksek harcamayı 4 bin 15 dolar ile 12 yaşından büyük çocuklarla seyahat eden aileler gerçekleştiriyor.

"Yabancı turistlerin her zaman rahat ve güvenli ödeme yapabilmeleri yolunda bir köprü olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Visa 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırması’ndan çıkan sonuçların Türkiye'nin turizm sektörü için önemli iç görüler barındırdığını belirterek, "2024, Visa’nın Türkiye’deki varlığının 40. yıldönümü. Visa olarak ilk günden bu yana ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin her zaman rahat ve güvenli ödeme yapabilmeleri yolunda bir köprü olduk. Ülkemize döviz bazlı turizm gelirlerinin akışını sağlayan altyapımız sayesinde bu rolümüzü en iyi şekilde yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırma, yabancı turistlerin Türkiye'de ortalama 11 gece konakladığını ortaya koyuyor. Güvenlik, temizlik ve konum, Türkiye'yi ziyaret eden turistler için konaklamada temel kriterleri oluşturuyor. Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yüzde 80'i konaklamak için otelleri tercih ederken, bu alanda BAE yüzde 91, Almanya yüzde 89, İngiltere yüzde 84 ile öne çıkıyor.

Türkiye’ye gelen ziyaretçiler en çok tatil amaçlı seyahat ederken, kişiselleştirilmiş deneyimleri de tercih ediyor. Turistlerin yüzde 29'u "her şey dahil" konaklama, yüzde 21'i "kısmi paket" seçerken, yüzde 50’si kendi rezervasyonunu kendi yapmayı tercih ediyor.

Arkadaş veya aile önerileri, seyahat edenler için önemli bir referans kaynağı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda seyahat inceleme siteleri, arama motoru sonuçları ve sosyal medya paylaşımları da etkili oluyor. Turistler genellikle konaklama ve ulaşım için bir ay öncesinden rezervasyon yapmayı tercih ederken, restoran rezervasyonları ülkeye ulaştıktan sonra gerçekleştiriliyor.

Türkiye’ye gelen turistlerin yüzde 87’sinin, diğer alternatiflere göre benzer fiyat seviyesinde ya da daha ucuz olması durumunda çevre dostu seyahati tercih edeceğini ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun konaklama tesisleri , ulaşımda enerjinin verimli kullanımı , tek kullanımlık plastikten kaçınma ise sürdürülebilir seyahat alanında turistlerin dikkate aldığı temel unsurlar olarak öne çıkıyor.