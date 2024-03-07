Yabancı yatırımcı 3 haftadır hisse satıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında net 75,4 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 23 Şubat itibarıyla 35 milyar 460 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Mart'ta 34 milyar 355,3 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 844,9 milyon dolardan 2 milyar 763,7 milyon dolara ve ŞBS stokları 98,2 milyon dolardan 97,5 milyon dolara indi.