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Yabancı yatırımcı 61 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta net 60,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri satarken, 15,1 milyon dolarlık DİBS aldı.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mart haftasında net 60.9 milyon dolarlık hisse senedi ve 12.8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 15.1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Mart itibarıyla 25 milyar 507,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 31 Mart'ta 24 milyar 408,2 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 205 milyon dolardan 1 milyar 243 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 80,5 milyon dolardan 67,2 milyon dolara indi.

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