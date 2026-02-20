Yabancı yatırımcı 7 haftada 13.8 milyar dolar getirdi

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre 13 Şubat ile biten haftada yabancı yatırımcı hisse senedinde 322.18 milyon dolar, tahvile 1 milyar 314,13 milyon dolar net giriş yaptı. Devlet iç borçlanma senetlerinde geçen hafta yabancını net girişi bu yılın en yüklü girişi oldu. Hissede ise 11 haftadır kesintisiz net alıcı olan yabancının tahvil ve hissede yılın 7 haftasındaki net girişi 13 milyar 817,3 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre Yabancı yatırımcıların 2026’nın ilk 7 haftasında hisse senedinde net girişi 1 milyar 938,81 milyon doları buldu, tahvilde daha iştahlı bir seyir gözlendi. Devlet tahvillerine yabancının 7 haftalık girişi 5 milyar 798,3 milyon dolara çıktı. Böylece yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana yabancının hisse senedi stoku yüzde 31’e yakın artarak 44.01 milyar dolara çıktı. Yabancının hisse senedi stokunda bir önceki en yüksek seviye 2024 Mayıs ayında yakalanmıştı. Devlet tahvillerinde stok ise 24.57 milyar dolara yükseldi. Bu hafta ise yabancının hisse senedinde net satıcı olduğunun görülmesi muhtemel.

Merkez Bankası net rezervleri 4.6 milyar dolar arttı

Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar artarak 211 milyar 784 milyon dolar oldu. Verilere göre Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri bir önceki haftaya göre 4 milyar 606 milyon dolar artış ile 95 milyar 869 milyon dolara yükselirken, swap hariç net rezervler de 77.7 milyar dolardan 81.6 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 13 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 714 milyon dolar artışla 79 milyar 586 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 6 Şubat’ta 78 milyar 872 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 588 milyon dolar yükselişle 128 milyar 611 milyon dolardan 132 milyar 199 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 302 milyon dolar artışla 207 milyar 482 milyon dolardan 211 milyar 784 milyon dolar yükseldi.

KKM 2,2 milyar TL’ye geriledi

Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar dolar geriledi. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 122 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 910 milyon dolar azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduat bakiyesi de geçen hafta geçen hafta 280 milyon lira azalarak 2 milyar 232 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,01’ini oluşturdu.