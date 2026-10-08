Yabancı yatırımcı borsa ve tahvilde net satıcı oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta 189,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 484,7 milyon dolarlık devlet tahvili sattı. Böylece iki piyasadaki toplam net satış 674,6 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) işlemlerinde net satış gerçekleşti.
Yurt dışı yerleşikler, geçen hafta 189,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 484,7 milyon dolarlık DİBS sattı.
Bir önceki hafta hisse senetlerinde 358,6 milyon dolarlık net alım, DİBS'te ise 409,9 milyon dolarlık net satış gerçekleşmişti.