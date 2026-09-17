Yabancı yatırımcı borsada satıştan alıma döndü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistikleri, yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında yeniden alım tarafına geçtiğini gösterdi.

Yurt dışı yerleşikler, 11 Eylül haftasında hisse senedi piyasasında 277 milyon 670 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi.

Bir önceki hafta yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 647 milyon 630 bin dolarlık net satış yapmıştı.

DİBS'te alımlar devam etti

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasındaki net alımları 151 milyon 150 bin dolar oldu.

Yabancı yatırımcıların DİBS piyasasındaki net alımları bir önceki hafta 156 milyon 720 bin dolar seviyesinde gerçekleşmişti.