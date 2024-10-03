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Yabancı yatırımcı hisse alımını sürdürdü

Yabancı yatırımcı, geçen hafta 206,2 milyon dolar net hisse alımı yaparken; önceki hafta 96 milyon dolarlık hisse almıştı. Öte yandan yabancı, 443,9 milyon dolar tahvil sattı.

Haber Merkezi
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Yabancı yatırımcı hisse alımını sürdürdü
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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 27 Eylül haftasında 206,2 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 443,9 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 4,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 273,5 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları net 10,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisselerin piyasa değeri 34,50 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 34 milyar 50,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 968,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 5 milyar 119,2 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 5 milyar 119,2 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 280,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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