Yabancı yatırımcı hissede ve tahvilde satışa geçti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Eylül haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre yabancı yatırımcılar, söz konusu haftada 109,8 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Bir önceki hafta yabancıların hisse senedi alımı 277,7 milyon dolar olmuştu.

Hissede alımdan satışa döndüler

Yabancı yatırımcılar, bir önceki hafta gerçekleştirdikleri 277,7 milyon dolarlık hisse senedi alımının ardından 18 Eylül haftasında 109,8 milyon dolarlık satış yaptı.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki haftalık eğilimi alımdan satış yönüne döndü.

Tahvilde 116,9 milyon dolarlık satış

Yabancı yatırımcıların tahvil tarafındaki net satışı ise 116,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancılar bir önceki hafta 151,2 milyon dolarlık tahvil alımı yapmıştı.

Hisse senedi ve tahvil birlikte değerlendirildiğinde, yabancı yatırımcıların 18 Eylül haftasındaki toplam net satışı 226,7 milyon dolar oldu.