Yabancı yatırımcı memnun ama temkinli

Bank of America (BofA), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yabancı yatırımcılarla düzenlediği toplantının ardından bazı fon yöneticilerinin toplantıya dair görüşlerini paylaştı.

Yayımlanan görüşler yabancı yatırımcıların yeni ekonomi politikalarına pozitif baktığını ancak bazı endişelere de sahip olduklarını gösterdi.

BofA’nın yayımladığı dokümanda görüşlerine yer verilen bir İngiliz portföy yönetim şirketinin temsilcisi, “Politika yönündeki değişiklikleri cesaret verici bulmakla birlikte, ekonominin önündeki zorlukların büyüklüğü hala gözümüzü korkutuyor. Enflasyon ve döviz rezervleriyle ilgili endişelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Başarının 3 itici gücü…

Görüşlerine yer verilen bir başka İngiliz fon yöneticisi, “Mevcut ekonomik programın devam etmesi koşuluyla Türkiye için olumluyum. Başarının 3 itici gücü; gelecek yıl enflasyonun düşmesi, KKM mevduatlarının başarılı bir şekilde azaltılması ve Türk lirasının öngörülebilir bir şekilde devalüe edilmesi. Bu zorlukların üstesinden başarılı bir şekilde gelinmesi risk priminin azalmasına yol açacaktır” dedi.

Bir başka İngiliz fon yöneticisi ise toplantıya ilişkin, “Türk hikayesine olan güveni önemli ölçüde artırdı. Ancak yine de Türk devlet tahvillerinin çok pahalı, dövize karşı değer kaybının çok sakin ve kredi notlarının biraz sıkı olduğunu düşünüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili görüş bildiren bir ABD’li hedge fon yöneticisi ise “Görüşmenin oldukça iyi olduğunu düşündüm ve bakanın şeffaflığını takdir ettim. Döviz rezervlerini yeniden inşa etmeye verilen önceliği takdir ediyorum” açıklamasında bulundu.

Görüş bildiren başka bir ABDli fon yöneticisi, “Bakanın şeffaf ve dürüst olduğunu düşünüyorum. Politikacıların ekonomik ortodoks politikaya verdiği desteğin artmasıyla politikanın yeniden rayına oturduğu görüşündeyiz. Politikalarda olası bir tersine dönüş ise en büyük endişe kaynağı” dedi ve ekledi “Eskisinden az olsa da risk devam etmekte. Tam bir geri dönüş görebilmek için enflasyonda anlamlı bir düşüş ve döviz tamponlarının oluşturulduğunu görmemiz gerekiyor.”

Bir başka hedge fon yöneticisi ise yüksek ABD faizleri, yüksek petrol fiyatları ve yerel seçimler öncesi alınabilecek olası popülist kararları gerekçe göstererek, “Önümüzdeki 3-6 ay içinde risk-getirinin ağırlığı azaltmak için daha uygun olduğuna inanıyorum” dedi ve “Yerel seçimlerden sonra tekrar bir gözden geçirme yapacağız. Seçimlerden sonra daha kararlı önlemler alabilirler. Şu anda Türkiye'de aldığımız pozisyon hafif düşük ağırlıkta” diye ekledi.