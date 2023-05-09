Yabancı yatırımcı, şirketlerin kurumsal altyapı karnelerine bakıyor

Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Dr. Yılmaz Sönmez, “Türkiye esnek üretim kabiliyeti ve iddialı ihracat hedefleriyle yabancı yatırımların radarında! Ancak kurumsallaşamayan şirketler yabancı yatırımları zayıflatıyor. Endüstri 4.0 ve Yeşil Mutabakat çağında bu sektörlerin kurumsal dönüşümlerini tamamlaması ve altyapı eksikliklerini gidererek potansiyellerini hayata geçirmesi gerekiyor. Dünyada “gelecek vaat eden şirket” kriteri, sadece finansal göstergelerle tanımlanmıyor. Dayanıklı ve esnek bir kurumsal altyapı, trendlerle uyumlu performans göstergeleri ve yetenekler için cazibe merkezi olmak çok daha önemli” diye belirtti.

Türkiye’nin pandemi döneminde üretim yeteneği ve Avrupa pazarlarına yakınlığı ile öne çıktığını kaydeden Dr. Yılmaz Sönmez, “Yabancı yatırımcılar için Türk şirketleri her zaman önemli bir seçenek. Ancak şirketlerimiz kurumsal altyapı yetersizliğinden fırsatı kaçırabiliyor. Küresel sermayenin ajandasına girmeye engel olan yapısal faktörlerin başında KOBİ ve aile şirketi yapısı geliyor. Bu şirketler, Türkiye ekonomisinin tabanına yayılsa da ölçek ekonomisine geçmeyip evrensel yönetim ilkelerine entegre olmadıkça, insan kaynaklarından pazarlamaya, dijitalleşmeden yeşil dönüşüme kurumsal gelişimlerini tamamlamadıkça, cazibe merkezi olmaları zor” ifadelerinde bulundu.

BİST’te de kurumsallaşma çıkmazı

Türkiye’nin geniş sektörel yelpazesi sayesinde mevcut halka arzların ya da doğrudan reel sektör yatırımlarının çok daha ileri taşınabileceğini vurgulayan Sönmez, “Bazı sektörler ve şirketlerde altyapının yeterince güçlü olmaması nedeniyle hem doğrudan yatırım hem de finansal piyasalarda tüm bu potansiyele karşın ilgi sınırlı kalıyor. Gıda, enerji gibi sektörlerden birbiri ardına halka arz haberlerinin geldiği BİST, enflasyonun ortamın etkisiyle yatırımcıların ilgisini çekiyor ancak Kurumsallaşmayan ve ölçek ekonomisine geçmeyen şirketlerimiz küresel sermayenin rotasında belirleyici oluyor” dedi.