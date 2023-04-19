Yabancı yatırımcıda odak Türkiye

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre, 14 Mayıs seçimlerinden sonra yatırımcılar Türkiye'de ekonomi politikalarının ortodoks bir yaklaşıma dönmesini bekliyor.

Uluslararası yatırımcılar, Türkiye'den 14 Mayıs seçimleri sonrasında daha ortodoks bir ekonomi politikası bekleyerek, özellikle birleşme ve satın almalar dahil olmak üzere yatırımlarını artırmayı hedefliyorlar.

Analizlere göre, yatırımcılar başta enerji olmak üzere altyapı yatırımlarına büyük ilgi gösteriyorlar. Bu ilgi, Avrupa, İsrail ve Körfez'den Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi birçok ülkeden yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarına neden oluyor.

Türkiye'deki bir danışmanlık şirketi yöneticisi, ekonomi politikasındaki değişiklik beklentilerinin yatırımın önünü açtığını söylerken, kurumsal finansman hizmetleri danışmanı Müşfik Cantekinler ise, seçim sonucu ne olursa olsun birleşme ve satın alma pazarında olumlu hareketler beklediğini ifade etti. Ayrıca, Rus yatırımcıların turizm sektörüne de yakın ilgi gösterdiği belirtiliyor.