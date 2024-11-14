Yabancı yatırımcıların yeni rotası: Konuttan tarıma yöneldiler

Yabancı sermayenin reel sektörlere girişini gösteren “Uluslararası Doğrudan Yatırım” (UDY) verilerinde dikkat çekici bir artış kaydedildi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin açıkladığı verilere göre, yılın ilk 9 ayında Türkiye'ye 7 milyar 670 milyon dolarlık UDY girişi oldu. 2023'ün aynı dönemine göre UDY girişi %8 oranında artış gösterdi.

Sektörler bazında bakıldığında ise ilginç bir tablo ortaya çıkıyor.

-Geçen yıl 9 aylık UDY içinde %39,10 olan gayrimenkul yatırımlarının payı, bu yıl yabancılara konut satışının düşmesiyle beraber %26,90’a kadar geriledi.

-Hizmet sektörünün payı %54,30’dan %56,70’e çıkarken; sanayi yatırımlarının toplamdan aldığı pay %45,30’dan %39,30’a kadar gerileme kaydetti.

Tarımdaki artış dikkat çekti

-2023 senesinin ilk 3 çeyreklik döneminde yabancıların tarım sektörüne yaptığı yatırımların ağırlığı %0,3 gibi oldukça düşük bir seviyede bulunuyordu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Bu yıl aynı dönemde toplam UDY içinde tarım sektörünün payı %4’e kadar yükseldi. Tarım sektörüne yapılan yatırımlarda %1333 gibi oldukça güçlü bir artış kaydedildi ve yatırım tutarı da 300 milyon doları geçti.

COVİD 19 ve kuraklık faktörü

Son 5 yıllık dönemde COVİD19 salgını ve kuraklık gibi olaylar tarım sektörünü daha stratejik bir konuma taşımış, bu alanda yapılan yatırımlarda dünya genelinde de dikkat çeken artışlar kaydedilmişti. BM Gıda ve Tarım Örgütünün son verilerine göre de dünyada 45 ülke gıdada dış yardıma ihtiyaç duyuyor.

Ülkelerin UDY’den aldığı pay

-Hollanda: Yüzde 19

-Almanya: Yüzde 12

-ABD: Yüzde 11

-İrlanda: Yüzde 8

-Azerbaycan ve İsviçre: Yüzde 7

Kıtalar bazında bakıldığında ise;

-Amerika’dan gelen yatırımlarda yüzde 275’lik artış öne çıktı.

-Körfez ülkelerinden gelen yatırımlar %71,90 oranında azaldı.

-Asya’da da %21,30 oranında gerileme dikkatlerden kaçmadı.

UDY’de ilk 5 sektör

1-Yatırım sermayesi: 4 ,33 milyar dolar

2-Toptan ve perakende ticaret: 932 milyon dolar

3-Bilgisayarlar, elektrik, elektronik: 851 milyon dolar

4-Kimyasal ürünler: 836 milyon dolar

5-Finans ve sig

orta: 828 milyon dolar