Yabancı yoğun tahvil sattı

ŞEBNEM TURHAN

TCMB verilerine göre 25 Eylül'le biten haftada yabancı yatırımcı hisse senedinde net 358,6 milyon dolar alım yaparken, TL cinsi devlet tahvillerinde 409,9 milyon dolar, TL cinsi özel sektör tahvillerinde ise 434,4 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.

Hisseye bu yılki giriş 1.94 milyar dolar

Yurtdışında yerleşik yatırımcılar, krizin ilk haftasında devlet tahvillerinde 109,8 milyon dolar, ÖST'de ise 331,7 milyon dolar net satış yapmıştı. Böylece iki haftada DİBS'ten net çıkış 526,8 milyon doları, ÖST'den net çıkış ise 766 milyon doları buldu. Devlet ve özel sektör tahvillerinde iki haftalık net satış ise 1.3 milyar dolara ulaştı. Ancak hisse senedinde 18 Eylül haftasında net satış yapsa da geçen hafta yabancı borsadaki düşüş eğilimini alım fırsatına dönüştürdü. 2026 yılının ilk 39 haftası değerlendirildiğinde yabancı yatırımcılar yılbaşından beri 1,94 milyar dolar hisse senedi, DİBS tarafında 1,77 milyar dolar, özel sektör tahvillerinde ise 3.33 milyar dolar net alım gerçekleştirdi.

Öte yandan yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatındaki artış geçen hafta da devam etti. 11 ve 18 Eylül'de tüzel kişilerin döviz mevduat artışının sürüklediği yabancı para mevduatı büyümesi 25 Eylül haftasında gerçek kişilerin artışıyla gerçekleşti. TCMB verilerine göre pariteden arındırılmış olarak geçen hafta gerçek kişilerin yabancı para mevduatı 1 milyar 24 milyon dolar arttı, bunun 572 milyon doları döviz cinsi mevduatların artışından kaynaklandı. Tüzel kişilerin yabancı para mevduatı ise pariteden arındırılmış 318 milyon dolar büyüdü. Böylece yabancı para mevduatlarında geçen hafta parite etkisinden arındırılmış büyüme 1 milyar 342 milyon dolar oldu. Son üç haftanın parite etkisinden arındırılmış yabancı para mevduatı büyümesi ise 6 milyar 175 milyon dolara ulaştı.