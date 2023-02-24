Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 56 arttı

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bu yılın ocak ayında yüzde 56,51 artarak pandemi öncesini aştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılı Ocak ayına ilişkin yabancı ziyaretçi verilerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 artış oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise söz konusu dönemde yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 56,51 oranında artışla 2 milyona ulaştı. 2020 Ocak ayında ise Türkiye’ye 1 milyon 787 bin 435 yabancı turist gelişmişti.

Ocak ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 3 il İstanbul, Edirne ve Antalya oldu. İstanbul’a 1 milyon 189 bin turist, Edirne’ye 242 bin 615 turist, Antalya’ya ise 183 bin 338 turist giriş yaptı.

2023 yılı Ocak ayında Türkiye’yi en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 13,95 ile ilk sırada yer alırken, Rusya’yı yüzde 8,33 ile Bulgaristan ve yüzde 6,98 ile Almanya takip etti.