Yabancıdan 4 haftada 1.1 milyar dolarlık alım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 23-30 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde 909 milyon dolar, net rezervleri ise 635 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 66 milyar 246 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 30 Haziran ile sona eren haftada 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 41 milyar 315 milyon dolardan 41 milyar 432 milyon dolara çıkarken, toplam rezervler 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 9 milyar 190 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 825 milyon dolara yükseldi.