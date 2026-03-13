Yabancıdan TL varlıklarda son 11 ayın en sert satışı

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar 1 milyar 725,5 milyon dolar devlet tahvili, 755.6 milyon dolar hisse senedi net satışı yaparak toplam 2 milyar 422 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Böylece 11 Nisan 2025 sonrasında yabancı yatırımcıların bir haftada TL varlıklarda yaptıkları en güçlü çıkış yaşanmış oldu.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre 6 Mart ile biten hafta ile birlikte yabancı yatırımcı tahvilde net satışını üçüncü haftaya taşıdı. Hisse senedinde ise 13 haftalık kesintisiz alım hikayesi savaşın ilk haftası olan geçen hafta sona erdi ve hisseden de çıkış yaşandı. Özel sektör tahvillerinde ise yabancının 59 milyon dolarlık net alımı yaşandı. Bu hareketle birlikte yabancı yatırımcının hisse senedi stok bakiyesi 27 Şubat haftasındaki 42 milyar 816,4 milyon dolardan 6 Mart haftasında 39 milyar 603,1 milyon dolara, devlet tahvili stoku ise 22 miyar 143,1 milyon dolardan 20 milyar 270,5 milyon dolara geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin talebi düşük

Yılbaşından bu yana ise yabancının hisse senedinde net 1 milyar 658,5 milyon dolar, devlet tahvilinde 2 milyar 868,6 milyon dolar, özel sektör tahvillerinde ise 1 milyar 359,2 milyon dolar net alımlarıyla birlikte 5 milyar 886,3 milyon dolarlık girişi yaşandı. Halen daha nette pozitif olan yabancı yatırımcıların savaşın seyrine göre temkinli duruşunu devam etmesi beklenirken 13 Mart ile biten haftada da devlet tahvillerinde satışının sürdüğü belirtildi.

Yabancının TL varlıklardan hızlı çıkışına rağmen yurtiçi yerleşiklerin döviz talebi geçen hafta görece sakin kaldı. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre 6 Mart ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 233 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin yabancı para mevduatı yine parite etkisinden arındırılmış olarak 101 milyon dolar, tüzel kişilerin yabancı para mevduatı da parite etkisinden arındırılmış olarak 132 milyon dolar yükseldi. Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçen hafta kur korumalı mevduat bakiyesi 86 milyon lira azalarak 1 milyar 994 milyon liraya düştü.

Rezervler 200 milyar doların altında

Geçen hafta yabancının TL varlıklardaki sert satışlarını döviz satışıyla karşılayan Merkez Bankası’nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 12 milyar 782 milyon dolar azalarak 197 milyar 478 milyon dolara indi. Haftalık para ve banka verilerine göre, 6 Mart itibarıyla Merkez Bankası döviz rezervleri 10 milyar 663 milyon dolar azalışla 62 milyar 770 milyon dolara indi. Altın rezervleri de 2 milyar 120 milyon dolar düşüşle 136 milyar 827 milyon dolardan 134 milyar 707 milyon dolara geriledi. 6 Mart ile biten haftada Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri de, bir önceki haftaya göre 12 milyar 997 milyon dolar düşüş ile 78 milyar 780milyon dolara indi. Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi de bir önceki haftaki 78.8 milyar dolardan geçen hafta 65 milyar dolara geriledi.