Yabancılar 3 hafta sonra tahvil ve hissede yeniden satışa geçti

Yabancı yatırımcılar Nisan 2026’nın ilk haftasındaki net satışların ardından üç haftadır ne alım tarafındaydı. 30 Nisan ile biten haftada yabancı yatırımcı hem hisse hem tahvilde yeniden satış tarafından yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Yabancı yatırımcılar 30 Nisan haftasında 228,4 milyon dolarlık hisse, 282,1 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı.

Yabancılar önceki haftada 328,1 milyon dolarlık hisse alırken, tahvilde 193,6 milyon dolarlık alım gerçekleştirmişti.

Yabancıların hisse senedi stok 43,91 milyar dolardan 43,60 milyar dolara gerilerken, tahvil stoku 15,44 milyar dolardan 15,04 milyar dolara indi.