Yabancılar borsada satıcı, tahvilde alıcı oldu

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Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 4 Eylül haftasında hisse senedi piyasasında 647,6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 156,7 milyon dolarlık net alım yapıldı.

Piyasa fiyatı ile kur ve parite hareketlerinden arındırılmış verilere göre yabancı yatırımcıların portföyündeki menkul kıymetlerin toplamında 510,8 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurt içi piyasalardaki net çıkış ise 514,7 milyon dolar oldu.

Hisse stoku 40,9 milyar dolara geriledi

Yabancıların hisse senedi stoku, piyasa değeri üzerinden 28 Ağustos'taki 43 milyar 263,9 milyon dolardan 4 Eylül itibarıyla 40 milyar 908,9 milyon dolara düştü.

DİBS kesin alım stoku aynı dönemde 17 milyar 834,2 milyon dolardan 18 milyar 58,9 milyon dolara yükseldi. Türkiye'deki bankaların yurt dışı şubelerinin DİBS stoku da 512,5 milyon dolardan 522,2 milyon dolara çıktı.

Toplam portföy 152,4 milyar dolara geriledi

Yabancı yatırımcıların portföyündeki menkul kıymetlerin toplam piyasa değeri 154 milyar 761,3 milyon dolardan 152 milyar 427,8 milyon dolara geriledi. Yurt içi piyasa portföyü ise 65 milyar 596,7 milyon dolardan 63 milyar 426,1 milyon dolara indi.

DİBS ters repo işlemlerinde 1,7 milyon dolarlık net çıkış, DİBS teminat işlemlerinde 53,7 milyon dolarlık net artış kaydedildi. DİBS ödünç işlemlerinde değişim yaşanmadı.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçlarında 23,8 milyon dolarlık net satış gerçekleşirken, bu kıymetlerin stok değeri 4 milyar 498,6 milyon dolardan 4 milyar 458,3 milyon dolara geriledi.