Yabancılar, TCMB’nin faiz indirimi için talebi güçlü buldu

Capital Economics, TCMB'nin ilk faiz indirimini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapmasını beklediğini açıkladı.

Capital Economics'ten William Jackson, TCMB'nin para politikası freninden ayağını çekmeye başlaması için iç talebin hala zayıflaması gerekiyor.

CE'nin tahminlerine göre, GSYH ikinci çeyrekte yıllık bazda sadece yüzde 2,5 artarak küresel salgından bu yana en düşük oranına ulaştı, ancak çeyrek bazda yüzde 0,1'lik ilerleme beklenenden daha dinamik kaldı.

Jackson, “Net sonuç, ekonomi yavaşlıyor olsa da bizim ve diğerlerinin düşündüğü ölçüde zayıflamadı” dedi.

Jackson notunda, Türkiye Merkez Bankası'nın yüksek faiz oranları konusunda şahin tonunu koruduğunu ve ülke içinde talep düşmeye başlayana kadar politikayı muhtemelen sıkı tutacağını savunarak, “İlk faiz indiriminin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılmasını bekliyoruz” dedi.