Yabancıların fon portföyünde 6,1 milyar dolarlık erime

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Türkiye'de eylül ayında fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yabancı yatırımcıların fon portföyü büyüklüğünde sert düşüş kaydedildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, ağustos sonunda 11,1 milyar dolar olan yabancı yatırımcıların fon portföyü büyüklüğü, eylül sonunda 5 milyar dolara geriledi. Böylece yabancıların fon portföyünde bir ayda 6,1 milyar dolarlık azalma yaşandı.

Toplam fon büyüklüğü 1,5 trilyon TL azaldı

Eylül ayında yalnızca yabancı yatırımcıların portföylerinde değil, toplam yatırım fonu büyüklüğünde de gerileme görüldü.

Ağustos sonunda 11 trilyon TL seviyesinde bulunan toplam fon büyüklüğü, eylül sonunda 9,5 trilyon TL'ye düştü.

Dolar bazında ise toplam fon büyüklüğü 228,2 milyar dolardan 194,4 milyar dolara gerileyerek 33,8 milyar dolarlık azalış kaydetti.

Yabancı yatırımcı sayısında sınırlı düşüş

Fon portföylerinin büyüklüğündeki sert gerilemeye karşılık yabancı yatırımcı sayısındaki düşüş daha sınırlı kaldı.

MKK verilerine göre, ağustos sonunda 57 bin 417 olan yabancı yatırımcı sayısı, eylül sonunda 57 bin 44'e indi. Böylece yabancı yatırımcı sayısı bir ayda 373 kişi azaldı.