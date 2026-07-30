Yabancıların hisse alımı 6 haftaya çıktı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 24 Temmuz haftasında 38,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 805,5 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı.

Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedi alımları üst üste altıncı haftasına ulaştı.

Bir önceki haftada yabancılar 37,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 196,6 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirmişti.

Hisse ve tahvil stoku yükseldi

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 41,1 milyar dolardan 41,4 milyar dolara yükselirken, DİBS stoku 16,96 milyar dolardan 17,68 milyar dolara çıktı.