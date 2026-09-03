Yabancıların Türkiye’deki kripto işlemlerine sıkı takip: “Yüksek Risk” grubuna alınacak

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ANKARA (EKONOMİ)

Aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitlerini yakın alan iletişim özelliği olan pasaportlar üzerinden yapabilecek.

Bu yolla yapılacak kimlik tespiti, özel eğitimli personel tarafından görüntülü görüşme yoluyla yapılacak.

Pasaport kullanılarak uzaktan kimlik tespiti yapılan gerçek kişiler yüksek risk grubunda izlenecek.

Bu şekilde edinilen müşteriler hakkında Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri dikkate alınacak.

Müşteri profiline ve iş ilişkisi tesisindeki amaca uygun olmayan işlemlerin tespiti halinde müşteri hakkında gerekli tedbirler alınacak.