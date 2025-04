Yabancının geri gelmesi belirsizliğin azalmasına bağlı

Takip Et

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, iç siyasetteki yüksek tansiyonun azalması ve ABD tarifelerin normalleşmesinin TL varlıkları rahatlatabileceğini belirterek “Ama son zamanlarda DTH’larda da artış olduğunu belirtelim. Yabancı yatırımcı belirsizliği sevmez. Belirsizlik ortamı yabancı yatırımının uzaklaşmasına neden olabilir. Yabancının gelmesi için belirsizliğin azalması gerekiyor” diye konuştu.

Akgül, volatilitesi yüksek dönemlerde yatırımcıların eylemlerini analiz etmek için genellikle finansal psikolojinin öne çıktığını belirterek yatırımcıların bu dönemlerde aldıkları kararlarda sadece analizleri dikkate almadan rasyonellikten uzak hareket ettiklerini söyledi. Son dönemde yaşanan gelişmelerin de yatırımcılarda bu kapsamda kısa süreli hareketleri beraberinde getirdiğini kaydeden Akgül, “Siyasi gelişmelerin etkisini kısa süreli yatırımcı davranışlarında da gördük diyebiliriz. Daha sonra piyasanın oturması ile panik havası da ortadan kalktı. Yurt dışı gelişmelere bağlı olarak volatilite yüksek kalmaya devam etse de daha da azalacaktır” dedi.

Nisan enflasyon beklentisi yüzde 3,25

Piyasalarda karmaşık seyrin devam edecek gibi göründüğünü dile getiren Akgül, yurt içinde siyasi gelişmelerden kaynaklı kur tarafındaki oynaklığın ve bayram etkisinin nisan enflasyonunda görüleceğini belirtti. Akgül, beklentilerinin nisanda yaklaşık yüzde 3,25’lik enflasyon olduğunu söyleyerek “Mart ve nisan ayındaki enflasyon tarafındaki seyir ile haftaya gerçekleşecek PPK’da faizde değişiklik beklemiyoruz. Fiyatlardaki dengelenme belirsizliklerin azalması ile oturacaktır” diye konuştu. Akgül, iç siyasetteki yüksek tansiyonun azalması ve ABD tarifelerin normalleşmesinin ayrıca ABD ve AB tarafından da iyi haberlerin gelmesinin TL varlıkları rahatlatabileceğine dikkat çekerek “Ama son zamanlarda DTH’larda da artış olduğunu belirtelim. Yabancı yatırımcı belirsizliği sevmez. Belirsizlik ortamı yabancı yatırımının uzaklaşmasına neden olabilir. Şu an yabancı yatırımcılar yurt içinde yüksek faizler neticesinde borçlanma araçları piyasasında. Fakat, belirsizliklerin azalması ve faiz indirimleri devam ederse hisse piyasalarına geçiş hızlanabilir. Yabancı takas oranı da yüzde 36’lı seviyelerden yüzde 40’lara doğru ilerleyebilir. Bunun için belirsizlik azalması gerekiyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının raporları önem arz ediyor. Kurdaki şoktan sonra rezervlerde azalış görsek de TCMB’nin bu konuda eli hala güçlü” dedi.

■ Yatırımda hissenin payı %45-50 olmalı

Volatilitesi yüksek piyasalarda yatırımcının yükselişlerde fazla cesaretli, düşüşlerde fazla panik olmaması gerektiğine işaret eden Akgül, şunları söyledi: “TL tarafındaki reel değerlenmenin devam etmesini bekliyoruz. Doların enflasyonun altında artması beklentilerimiz arasında yer alıyor. Her düşüş her zaman fırsat değildir ama Gelişmekte Olan Ülkelerin borsalarına baktığımızda ve şirket hesaplamalarında seçici olunması kaydıyla hisse senetlerinde iskonto olduğunu düşünüyoruz. O yüzden hisse senedi payının yüzde 45-50 olması gerektiği görüşünü koruyoruz. Sonuçta her dönemin ayrı bir hikayesi var ve bu hikayelerden olumlu ya da olumsuz etkilenebilecek bir çok hisse senedi ve sektör oluyor.”